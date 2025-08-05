Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede! Dev Rakibine Yüzde 4.7 Şans, Ortalık Fena Karışacak

Süper Lig’de yeni sezon öncesi şampiyon olacak takım merak konusu olmuş durumda. Özellikle Süper Lig devlerinin peş peşe büyük transferler yapması ortalığı kızıştırırken Futbol veri platformu Euro Club Index, 2025/26 Trendyol Süper Lig sezonu başlamadan şampiyonluk ve küme düşme tahminlerini açıkladı. Listeyi görünce çok şaşıracaksınız. Süper Lig’de şampiyon belirlendi. 79 puanla o rakım zirvede!

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Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede! Dev Rakibine Yüzde 4.7 Şans, Ortalık Fena Karışacak
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Futbol veri platformu Euro Club Index, 2025/26 Trendyol Süper Lig sezonu başlamadan şampiyonluk ve küme düşme tahminlerini duyurdu. Listeye bakan futbolseverler ise şaşkına döndü. Süper Lig devi ezeli rakibine yine fark attı ve şampiyonluğu elde etti.

İŞTE SÜPER LİG’İN ŞAMPİYONU!

8 Ağustos’ta Galatasaray – Gaziantep FK maçıyla başlayacak Süper Lig öncesi yapılan tahminde, son üç sezonun şampiyonu Galatasaray’ın 79 puanla ipi göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların şampiyon olma ihtimali yüzde 43.6 olarak hesaplandı.

Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede! Dev Rakibine Yüzde 4.7 Şans, Ortalık Fena Karışacak - Resim : 1

FENERBAHÇE 3 PUAN ARKADA KALDI

Simülasyona göre Fenerbahçe, sezonu 76 puanla ikinci sırada bitirecek. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı ise yüzde 35.6 olarak belirlendi.

Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede! Dev Rakibine Yüzde 4.7 Şans, Ortalık Fena Karışacak - Resim : 2

BEŞİKTAŞ’A ŞANS BİLE VERİLMEDİ

Beşiktaş’ın 55 puanla üçüncü sırada yer alması beklenirken, şampiyon olma ihtimali yalnızca yüzde 4.7 olarak hesaplandı.

İLK 6 SIRA VE PUAN TAHMİNLERİ

• 4. Başakşehir: 53 puan – %3.4 şampiyonluk şansı
• 5. Trabzonspor: 51 puan – %2.6 şampiyonluk şansı
• 6. Samsunspor: %1.9 şampiyonluk şansı

Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede! Dev Rakibine Yüzde 4.7 Şans, Ortalık Fena Karışacak - Resim : 3

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Tahmine göre Süper Lig’e veda edecek ekipler:

• Eyüpspor: 39 puan
• Kocaelispor: 34 puan
• Gençlerbirliği: 34 puan

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Kaynak: Haber Merkezi

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