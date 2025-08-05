Fenerbahçe Şokta! Kerem Aktürkoğlu Transferine Engel Çıktı! O Uçak Boş mu Dönecek?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan transfer etmek isteyen Fenerbahçe, oyuncuyla anlaşsa da Portekizli kulüp önüne bir engel koydu. Kerem Aktürkoğlu'nu Şampiyonlar Ligi eleme maçları sırasında satmak istemeyen Benfica, Fenerbahçe'nin önüne taş koydu.

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Fenerbahçe Şokta! Kerem Aktürkoğlu Transferine Engel Çıktı! O Uçak Boş mu Dönecek?
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gündemden düşmüyor. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin resmi olarak anlaştığı ve kulüple pazarlık masasında olduğu Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan talimat alan Hakan Safi, transferi bitirmek adına özel uçakla Portekiz'e gitti. Ancak kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği ve henüz anlaşma sağlanmadığı öğrenildi. Benfica, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin gerçekleşmemesi sonrası Kerem Aktürkoğlu ile devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe Şokta! Kerem Aktürkoğlu Transferine Engel Çıktı! O Uçak Boş mu Dönecek? - Resim : 1

Kerem Aktürkoğlu ise Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul etti. Fenerbahçe'nin, milli sol kanat oyuncusuyla ile yıllık 4,5 milyon euro maaş karşılığında el sıkıştığı bildirildi.

ÖN ELEME MAÇI ENGEL OLDU

Benfica Başkanı Rui Costa'nın olası Fenerbahçe eşleşmesi sebebiyle Kerem'in transferine onay vermediği ifade edildi. Portekiz ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Nice eşleşmesi öncesi o bölgenin alternatifi olmaması nedeniyle Rui Costa'nın, "Kerem Aktürkoğlu'nu şu anda satamam. Ön elemeden elenirsek burada kalamam'' dediği öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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