Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle! Jadon Sancho Onayı Verdi, Uçağa Atladı Geliyor

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala peş peşe sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dört büyükler transfer mesaisine devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United’da istenmeyen yıldız Jadon Snacho, Süper Lig devine imzayı atıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Uçağa atladı geliyor. İşte Jadon Sancho transferinin detayları…

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Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle! Jadon Sancho Onayı Verdi, Uçağa Atladı Geliyor
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Manchester United’da istenmeyen yıldız haline gelen Jadon Snacho, Süper Lig devine imzayı atıyor. Taraftarlar bu transferle birlikte havalimanına akın edecek. Başkan sözünü tuttu ve getiriyor.

Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle! Jadon Sancho Onayı Verdi, Uçağa Atladı Geliyor - Resim : 1

JADON SANCHO İMZAYI ATTI GELİYOR! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

İtalya basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Sancho'nun transferinde devreye girerek Juventus'un temaslarının olumsuz sonuçlanmasını lehine çevirmek istiyor.

Süper Lig Devinden Transferde Flaş Hamle! Jadon Sancho Onayı Verdi, Uçağa Atladı Geliyor - Resim : 2

İngiliz futbolcuyla uzun zamandır görüşmelerini sürdüren Serie A devi, bir türlü oyuncuyla anlaşma noktasına gelemedi. Bu süreçte devreye giren Beşiktaş, oyuncuya yeni bir başlangıç sunmayı hedefliyor.
Jadon Sancho'nun kariyerini canlandırmak için bu yeni maceraya sıcak baktığı iddia ediliyor.

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