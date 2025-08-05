TFF'den Süper Lig'de 3 Maça Erteleme Kararı!

Trendyol Süper Ligin 1. Haftasında oynanması gereken Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor, Kayserispor – Beşiktaş ve Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir FK müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ertelendi.

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TFF'den Süper Lig'de 3 Maça Erteleme Kararı!
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TFF, Avrupa maçları sebebiyle ligin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

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Kaynak: DHA

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