Galatasaray Ayrılığı Resmen Duyurdu!

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Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı Przemysław Adam Frankowski'nin Fransa'nın Rennes ekibine zorunlu satın almayla kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Przemysław Adam Frankowski’nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Transferden alınan kazanca ilişkin bilgiler ise şöyle belirtildi:

"2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.

Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi