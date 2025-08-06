Ve Bir Devir Son Buluyor! Takımın Yeni Kalecisi Uğurcan Çakır, Hayırlı Uğurlu Olsun

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Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray ile adı sık sık anılan Uğurcan Çakır'ın geleceği netleşiyor. Son anda sarı-lacivertli ekibe transferi iptal olan milli kaleci kararını verdi. Karadeniz ekibi ile Uğurcan Çakır'ın yolu yakın zamanda ayrılabilir.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Uğurcan Çakır için Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok takım nabız yokluyor. Ancak Trabzonspor yönetimi takımının kaptanı ile sözleşme uzatmak istiyor. Bordo-mavili yönetim Fenerbahçe ve Galatasaray'a artık transfer olması beklenilmeyen Uğurcan için yüklü bir zam yapmayı planlıyor.

VE BİR DEVRİN SONU! UĞURCAN ÇAKIR MONACO YOLCUSU

Trabzon basınından yer alan haberlere göre, Uğurcan Çakır Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile görüşme halinde. Haberlerde, Fransız ekibinin Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bilgisine yer verildi. Tarafların yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Uğurcan Çakır, bir diğer Fransız ekibi Lille'nin de gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 43 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 52 gol görürken, 18 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak: Haber Merkezi