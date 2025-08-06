Serdal Adalı'dan Transfer Müjdesi! Tammy Abraham'dan Sonra Bir Yıldız Daha İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

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UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ve yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek olan Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı eksiklerin tamamlanmasıyla birlikte taraftarın istediği takımın sahada olacağını söyledi.

Transfer süreçleriyle ilgilide önemli bilgiler aktaran Başkan Serdal Adalı, taraftara müjdeli haberi verdi.

SERDAL ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem sol beke hem de sol kanada takviye yapacaklarını da söyledi. Adalı kulübün alt yapısından yetişen Rangers’a transfer olarak siyah beyazlılara 4 milyon Euro kazandıran Rıdvan Yılmaz ile anlaştıklarını belirtirken “Kısa sürede bu transfer bitebilir. Rıdvan önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek” şeklinde konuştu.

Rangers’ın Avrupa kadrosuna almadığı 24 yaşındaki futbolcu lig için federasyona bildirilen listede de yer almamıştı. Siyah beyazlı kulübün başkanı, sol kanat için ise “Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim” dedi.

MASUAKU İLE YOLLAR AYRILMA NOKTASINA GELDİ

Beşiktaş Başkanı, Gedson Fernandes’in ayrılık süreci ile ilgili de “Gedson, Spartak Moskova’ya gitmek için idmanlara bile çıkmadı. Bu adamı zorla nasıl tutalım? Zorla tutamazdık, adam gitmek için can attı. Gedson’dan kulübün kasasına 27 milyon Euro bir giriş olacak” derken yine sezonun tamamlanmasıyla birlikte takıma veda eden Arthur Masuaku için de “Masuaku kendisini yaptığımız opsiyonlu 2 yıllık teklifi kabul etmedi. 3 yıl için 2.5 milyon Euro talep etti. Bizim önerdiğimiz rakam 2 milyon Euro’ydu. Dönüşü yok artık” yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi