Fenerbahçeli Nelson Semedo'dan 'Feyenoord' Mesajı! 'Yüzde 100 ile Sahada Olacağız'

Fenerbahçe'nin en yeni transferi olan Portekizli futbolcu Nelson Semedo, Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını ve hak ettiklerini söyledi. 31 yaşındaki sağ bek, sahada her şeylerini ortaya koyacaklarını da vurguladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında 12 Ağustos Salı günü evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo da müsabaka öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirten Semedo, "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz" dedi.

'YÜZDE 100'ÜMÜZÜ VERECEĞİZ'

Feyenoord karşısında taraftarların desteğine ihtiyaç duyacaklarını aktaran 31 yaşındaki sağ bek, "İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam oluşturacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok" dedi.

Futbolcular olarak sahada yüzde 100’lerini koyacaklarını anlatan Semedo, "Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

