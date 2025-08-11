İnsanlığımızdan Utandık! Depremler Türkiye’deki Konut Fiyatlarını Nasıl Etkiledi? İşte En Ucuz Ve En Pahalı Şehirlerin Güncel Rakamları…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de konut piyasası değişiklik göstermeye devam ediyor. Yaşanan kentsel dönüşüm ve meydana gelen depremler konut fiyatlarını derinden etkilerken gözler güncel rakamlara çevrilmiş durumda.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda %35,8 arttı ve 107 bin 723 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise konut satışları %26,9 arttı ve 691 bin 893 adet oldu. Bu veri, tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-haziran dönemi verisi olarak da kayıtlara geçti.

KONUT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Konut fiyatları yaşanan deprem ve kentsel dönüşümlere rağmen yükselişine devam ediyor. Merkez Bankası tarafından hesaplanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi haziranda, yıllık bazda %32,8 artış gösterdi. Bu dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş devam etti. Ancak reel kayıp %1,7 gibi oldukça sınırlı bir düzeye geriledi.

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre ikinci çeyrekte ortalama konut fiyatları en pahalı iller ve güncel metrekare fiyatları şöyle:

Muğla: 72.919 TL İstanbul: 62 bin 102 TL Antalya: 44 bin 874 TL İzmir: 42 bin 864 TL Çanakkale: 40 bin 986 TL Aydın: 39 bin 418 TL Balıkesir: 37 bin 754 TL Edirne: 35 bin 210 TL Kırklareli: 34 bin 555 TL Ankara: 34 bin 474 TL

EN UCUZ ŞEHİRLER

Verilere göre yine ikinci çeyrekte konut fiyatları en düşük iller ve güncel metrekare fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Ağrı: 16 bin 227 TL Mardin: 16 bin 847 TL Siirt: 18 bin 892 TL Şırnak: 19 bin 69 TL Adıyaman: 19 bin 526 TL Yozgat: 19 bin 598 TL Osmaniye: 19 bin 729 TL Bitlis: 19 bin 901 TL Muş: 20 bin 221 TL Kars: 20 bin 310 TL

RAKAMLAR KORKUNÇ MANZARAYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ