İnsanlığımızdan Utandık! Depremler Türkiye’deki Konut Fiyatlarını Nasıl Etkiledi? İşte En Ucuz Ve En Pahalı Şehirlerin Güncel Rakamları…
10 Ağustos 2025 tarihinde Balıkesir’de meydana gelen 6,1 şiddetindeki sarsıntı bir kez daha deprem riskini hatırlatmış oldu. Yaşanan bu depremler sonrası ise gözler konut piyasasına çevrildi. İstanbul ve Balıkesir’de meydana gelen depremlerin ardından güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Bu iki ilin en pahalı 10 ilinde yer alması ise herkesi şaşırttı.
Türkiye’de konut piyasası değişiklik göstermeye devam ediyor. Yaşanan kentsel dönüşüm ve meydana gelen depremler konut fiyatlarını derinden etkilerken gözler güncel rakamlara çevrilmiş durumda.
TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda %35,8 arttı ve 107 bin 723 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise konut satışları %26,9 arttı ve 691 bin 893 adet oldu. Bu veri, tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-haziran dönemi verisi olarak da kayıtlara geçti.
KONUT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Konut fiyatları yaşanan deprem ve kentsel dönüşümlere rağmen yükselişine devam ediyor. Merkez Bankası tarafından hesaplanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi haziranda, yıllık bazda %32,8 artış gösterdi. Bu dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş devam etti. Ancak reel kayıp %1,7 gibi oldukça sınırlı bir düzeye geriledi.
EN PAHALI ŞEHİRLER
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre ikinci çeyrekte ortalama konut fiyatları en pahalı iller ve güncel metrekare fiyatları şöyle:
- Muğla: 72.919 TL
- İstanbul: 62 bin 102 TL
- Antalya: 44 bin 874 TL
- İzmir: 42 bin 864 TL
- Çanakkale: 40 bin 986 TL
- Aydın: 39 bin 418 TL
- Balıkesir: 37 bin 754 TL
- Edirne: 35 bin 210 TL
- Kırklareli: 34 bin 555 TL
- Ankara: 34 bin 474 TL
EN UCUZ ŞEHİRLER
Verilere göre yine ikinci çeyrekte konut fiyatları en düşük iller ve güncel metrekare fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
- Ağrı: 16 bin 227 TL
- Mardin: 16 bin 847 TL
- Siirt: 18 bin 892 TL
- Şırnak: 19 bin 69 TL
- Adıyaman: 19 bin 526 TL
- Yozgat: 19 bin 598 TL
- Osmaniye: 19 bin 729 TL
- Bitlis: 19 bin 901 TL
- Muş: 20 bin 221 TL
- Kars: 20 bin 310 TL
RAKAMLAR KORKUNÇ MANZARAYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
- En pahalı konutların yer aldığı iller arasında bu yıl 6,0 şiddetinin üzerinde depremlerle sarsılan İstanbul ve Balıkesir de yer alıyor.
- En ucuz ilk 10 listesinde ise 2023 yılındaki deprem felaketinden etkilenen Adıyaman ve Osmaniye illeri bulunuyor.
- En pahalı ve en ucuz şehir arasındaki fiyat farkı 4,5 kat olarak gerçekleşti.