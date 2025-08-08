Yatırımcılar İçin Yeni Trend: Aynı Binadaki Bu Evler Yüzde 40 Daha Ucuz Satılıyor

Yükselen konut fiyatları alıcıları zorlarken, içinde kiracı bulunan evler alıcılar tarafından riskli görülüyor. Bu durum, kiracılı dairelerin satış fiyatlarını doğrudan etkiledi. Aynı binada yer alan, benzer özellikteki iki daire arasında sadece kiracı farkı nedeniyle yüzde 30’a varan fiyat farkı oluşuyor. Uzmanlara göre bu durum, pazarlık şansı arayan alıcılar için önemli bir fırsat yaratıyor.

Artan kira fiyatları hem kiracıları hem de konut almak isteyenleri zorlarken, gayrimenkul piyasasında dikkat çeken bir trend yaşanıyor. Ev almayı planlayan birçok kişi, içinde kiracı bulunan dairelerden uzak dururken, bu durum kiracılı konutların fiyatlarında ciddi düşüşlere neden oluyor. Aynı binada yer alan iki benzer daire arasında, sadece kiracının varlığı nedeniyle yüzde 30’a varan fiyat farkı oluşabiliyor.

KİRACILI DAİRELER YÜZDE 40 DAHA UCUZA SATILIYOR

Yatırımcılar İçin Yeni Trend: Aynı Binadaki Bu Evler Yüzde 40 Daha Ucuz Satılıyor - Resim : 1

NTV’nin haberine göre, kiracılı daireler satış sürecinde risk olarak görülse de, fiyat avantajı yatırımcılar için cazip hale geliyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kiracılı konutların genellikle diğer evlere göre yüzde 30-40 daha düşük fiyatlarla satıldığını belirterek, "Bu tür evlerde pazarlık şansı daha fazla. Alıcılar için ciddi bir fiyat avantajı söz konusu" dedi.

KİRA KONTRATINI MUTLAKA İNCELEYİN

Yatırımcılar İçin Yeni Trend: Aynı Binadaki Bu Evler Yüzde 40 Daha Ucuz Satılıyor - Resim : 2

Ancak kiracılı ev satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Satın alma sürecinde ilk olarak kira kontratının mutlaka incelenmesi gerektiğini vurgulayan Aşa, kiracının kontrat süresi, kirayı düzenli ödeyip ödemediği ve tahliye taahhütnamesinin bulunup bulunmadığı gibi unsurların, alıcının riskini azaltığını belirtti.

10 YILI AŞAN KİRALARDA TAHLİYE MÜMKÜN

Nizameddin Aşa, kiracının aynı dairede 10 yılı aşkın süredir oturması durumunda, ev sahibinin tahliye talep etme hakkı olduğuna da dikkat çekti. Bu durum, kiracılı ev satın almak isteyenler için uzun vadede tahliye sürecini kolaylaştırabiliyor.

Kaynak: NTV

