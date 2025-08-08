Çalışanların Yorgunluktan Bayıldığı Görüntüler Gündem Olmuştu! Bakanlık Harekete Geçti! Marketlerde Gizli Müfettişler Devrede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Market zincirlerinde çalışan personelin ağır ve insan onuruna aykırı koşullarda çalıştığına dair görüntüler, sosyal medyada infial yaratmıştı. Peş peşe paylaşılan videolarda yere çöküp ağlayan ya da bayılan çalışanlar dikkat çekerken geçtiğimiz günlerde üç harfli bir zincir marketin çalışma saatlerini uzattığı yönündeki iddialar da gündeme gelmişti. Artan şikayetlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından marketlere gizli müfettişler gönderildi, çalışanların mesai koşulları tek tek raporlanmaya başlandı.

KASİYER SANDALYESİ ARTIK ZORUNLU OLABİLİR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, denetim raporlarında dikkat çeken en temel unsurlardan biri kasiyerlerin saatlerce ayakta kalması. Bazı marketlerde kasa başında sandalye bulunurken, birçoğunda bu uygulamanın olmadığı tespit edildi.

Uzmanlara göre bu durum hem fiziksel sağlık sorunlarına yol açıyor hem de çalışan verimini düşürüyor. "Saatlerce ayakta kalan bir personelin bayılması şaşırtıcı değil" diyen uzmanlar, sandalyenin bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bakanlık bu konuda yasal düzenleme hazırlığında.

STANDART GÖREV DAĞILIMI ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Market çalışanlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de görev dağılımındaki belirsizlik. Reyonda çalışmak üzere işe alınan personel, aynı gün içerisinde kasaya geçiyor, ardından depoya ürün taşıyor. Bu karmaşa sadece iş yükünü değil, iş verimini ve çalışan memnuniyetini de olumsuz etkiliyor. Bakanlığın bu konuda da standart bir görev tanımı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Çalışma koşulları nedeniyle bayılan çalışan görüntülerinin ardından başlatılan bu denetimlerin, hem çalışan haklarını koruma hem de sektörde standartları belirleme açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Kaynak: Sabah