Otomobil Devi O Modelleri Alıp Yerine Sıfırını Veriyor! Hemen e-Devlet'ten Kontrol Edin

Türkiye otomobil piyasasının devlerinden olan Hyundai, müşterilerine acil bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, Bayon modellerde tespit edilen benzin pompası arızası nedeniyle araç sahiplerini yetkili servislere çağırdı. Bu durumu öğrenmek için ise hemen e-Devlet'inizden kontrol edebilirsiniz. Eğer bu durumla karşı karşıya kalırsanız Hyundai, arızalı aracınızı alıp yerine sıfır araç verecek.

Sosyal medyada sık sık tepki olarak paylaşılan Hyundai Bayon kullanıcılarının yaşadığı benzin pompası problemleri, marka yetkililerini harekete geçirdi. Bu yönde dev markadan yeni bir duyuru gerçekleştirildi. Hyundai Türkiye, o modelleri geri çağırdığını açıkladı. Hemen e-Devlet'inizden kontrol edebilirsiniz.

HYUNDAI'DEN DUYURU YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu sorunun yalnızca belirli model yılı ve motor donanımına sahip araçlarda görüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada "Belirlenen araçlar için ücretsiz değişim programı başlatıldı. Olası arızaları önlemek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak adına, araç sahiplerinin en yakın yetkili servislerimize başvurmalarını rica ediyoruz." denildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HEMEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Benzin pompası kaynaklı arızanın, bazı kullanıcı deneyimlerinin ardından tespit edildiği, sorunun çözümü için önleyici adımların atıldığı ifade edildi. Araç sahipleri bu durumu kontrol edebilmek için ise e-Devlet üzerinden “Araçlarım” sekmesinden veya Hyundai Türkiye’nin resmi iletişim kanallarından kontrol edebilecek.

