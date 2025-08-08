İtalyanları Saç Baç Yoldurtan Makarna Tarifi: Elçiliğe Şikayet Mektup Yağdı

İtalya mutfağını vazgeçilmez ürünü olan Cacio e Pepe, bu sefer İngiliz medyasında gündeme geldi. Dünyaca ünlü İngiliz yemek tarifi sitesi Good Food'un Cacio e Pepe tarifi İtalyanları ayağa kaldırdı. İngiliz elçiliğine mektup yağdı.

İngiltere'nin en tanınmış yemek tarifi sitesi Good Food, İtalya'nın köklü makarna yemeklerinden cacio e pepe için paylaştığı tarifle İtalyanları kızdırdı.

Orijinal halinden uzaklaşması ve yemeği 'Hızlı bir öğle yemeği' olarak tanınması ülkede büyük tepkilere neden oldu.

İtalya mutfağının vazgeçilmez yemeği olan cacio e pepe, oldukça marifet gerektiren bir üründür. Ancak Good Food, bu yemeği oldukça basit gösterdi. Sadece dört malzeme ile yapılacağını yazan sitede spagetti, karabiber, parmesan ve tereyağı eklendi. Yapılan bu tarif ünlü şeflerden oldukça tepki topladı.

ELÇİLİĞE ŞİKAYET MEKTUPLARI YAĞDI

Tepkiler oldukça büyüdü ki, İtalya vatandaşları Roma'daki İngiliz Büyükelçiliği’ne resmi şikayet mektubu gönderdi. Yazılan şikayet mektubunda tarifi "şaşkınlık verici" olarak nitelendirdi.

İtalyan vatandaşlar mektupta "Bu yemek, Roma ve Lazio bölgesinin geleneksel bir tarifidir ve yıllardır İtalyan mutfağının bir sembolüdür" ifadeleri yer aldı.

İtalya’da haber tüm medyada geniş yer buldu. Kamu yayıncısı RAI’de çalışan bir gazeteci, “Bize hep BBC kadar iyi olmadığımız söylenir... sonra gidip böyle bir hata yaparlar. Bu çok ciddi bir yanlış. Krema önerisi tüylerimi diken diken etti” sözleriyle tepki gösterdi.

