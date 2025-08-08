Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR? İŞTE ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.

Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.