Damlaya Damlaya Ev İçin Son Çağrı! Ne Faiz Ne Kredi Derdi Var, Gayrimenkul Sertifikası İçin Son Tarih Bugün
Başakşehir'de hayata geçirilecek olan Damla Kent Projesi'nde yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa çıkmış durumda. Sertifikalar ise 14 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar sertifika biriktirerek ev sahibi olabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar bu sayede ne kredi ne de faiz derdiyle uğraşmış olacak. Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci ise bugün sona eriyor.
Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir’de inşa edilecek Damla Kent Projesi ile birlikte 5325 konut ve 244 ticari ünite satışa çıkarışmış oldu. Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, gayrimenkul sertifikası modeliyle satışa sunuldu.
Sertifikalar, 7 lira 59 kuruş değerle Borsa İstanbul'da işlem görülerek satılacak. Yatırımcılar bütçelerine göre sertifika alıp biriktirerek, proje sonunda ev sahibi olabilecek. Bu sistemde peşinat, taksit ya da faiz yükümlülüğü bulunmuyor.
SON TARİH BUGÜN!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci bugün sona erecek. 4 Ağustos’ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR? İŞTE ADIM ADIM İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR
Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:
Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.
Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.
Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.
Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.
Gayrimenkul Sertifikası’nın 4 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul üzerinden başlayan talep toplama süreci, 8 Ağustos’ta sona eriyor.
Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.
Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden “DMLKT” işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.
Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecektir.
PEŞİNAT YOK, FAİZ YOK, TAKSİT YOK
Gayrimenkul Sertifikası modeli; konut yatırımına dair faiz, peşinat, taksit gibi yükleri ortadan kaldırıyor.
Yatırım hesabınız aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden “DMLKT” işlem kodunu kullanarak satın aldığınız Gayrimenkul Sertifikası oranında projeye ortak olabilirsiniz.