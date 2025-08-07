Ünlü Market Zincirinden Yorgunluktan Bayılan Çalışanlar İçin Ceza Gibi Karar! Tartışma Yarattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde sosyal medyada yayılan marketlerde görevli personellerin yoğun iş temposuna dayanamayarak yere düştüğü anlara ait videoların gündem olmasının ardından, çok sayıda şubesi olan A101’in duyurduğu karar tartışma yarattı.

KAPIYA ASILDI

Türkiye'nin 81 ilinde 914 ilçesinde toplam 9 bin adet şubesi bulanan zincir market A101'in bir şubesinde kapıya mesai saatlerinin uzadığı duyurusu kapıya asıldı. Üç harfli bir zincir market, mesai saatlerini bir saat daha uzattı.

KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ

Kapıya asılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Mağaza kapanış saati 22.00 olarak değiştirilmiştir. M Alınan bu karar ile birlikte çalışanların da mesai süreleri uzadı.

