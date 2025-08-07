Ünlü Market Zincirinden Yorgunluktan Bayılan Çalışanlar İçin Ceza Gibi Karar! Tartışma Yarattı
Üç harfli bir zincir markette çalışanların mesai saatlerinin 1 saat uzatılması, sosyal medyada gündem oldu. Çalışanların yoğun iş temposuna dayanamayarak yere düştüğü anlara ait videolar sonrasında, A101 kapanış saatini 21.00’dan 22.00’ye çıkardı.
Son günlerde sosyal medyada yayılan marketlerde görevli personellerin yoğun iş temposuna dayanamayarak yere düştüğü anlara ait videoların gündem olmasının ardından, çok sayıda şubesi olan A101’in duyurduğu karar tartışma yarattı.
KAPIYA ASILDI
Türkiye'nin 81 ilinde 914 ilçesinde toplam 9 bin adet şubesi bulanan zincir market A101'in bir şubesinde kapıya mesai saatlerinin uzadığı duyurusu kapıya asıldı. Üç harfli bir zincir market, mesai saatlerini bir saat daha uzattı.
KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ
Kapıya asılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Mağaza kapanış saati 22.00 olarak değiştirilmiştir. M Alınan bu karar ile birlikte çalışanların da mesai süreleri uzadı.
Marketin kararına sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı:
- "Kapanma saatini 22:00’a çekmiş. Hem köle gibi durmadan, sandalyede oturtmadan çalıştırıp, baygınlık geçiren çalışanları görmezden gelip çalışma saatini uzatıyorsunuz!"
- “İroni yaptığını düşünüyorum çünkü ustaların çalışmadığını söylemesi artık ebesinin nikahı dedirtecek cinsten, bir de mobbing görüyoruz falan diyor”
