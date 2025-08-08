e-Devlet’te Yeni Dönem Başladı: Türkiye’de Bir İlk! Bu Özellik Herkesin İşine Yarayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Hileli içerik barındıran ve kamuoyunda sıkça tartışma yaratan gıda ürünleri artık e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. Bu sistem sayesinde tüketiciler, domuz eti, at eti veya etikette belirtilmeyen yasaklı bileşenler içeren ürünleri kolaylıkla sorgulayabilecek.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ GIDALAR ARTIK E-DEVLET'TEN GÖRÜLECEK

Yeni sistemle birlikte, taklit edilen (başka bir ürün gibi sunulan) ya da tağşiş yapılan (içeriği beyan edilenden farklı olan) gıdalar marka, üretici firma ve parti numarası bilgileriyle birlikte listeleniyor. Daha önce yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bu veriler, artık e-Devlet platformunda da yer alıyor.

DOMUZ VE AT ETİ KULLANANLAR İFŞA EDİLİYOR

Gıda denetimleri sonucunda domuz eti, at eti, kanatlı eti gibi yasaklı içerikler tespit edilen ürünlerin üreticileri, artık sistem üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılıyor. Vatandaşlar, aldıkları ürünün ambalajında yer alan parti numarasıyla sorgulama yaparak ürünün güvenilir olup olmadığını saniyeler içinde öğrenebilecek.

GEÇMİŞ YILLAR DA GÖRÜLECEK

Sistemin dikkat çeken bir diğer yönü ise arşiv özelliği. Kullanıcılar, yalnızca güncel değil, geçmiş yıllara ait denetim sonuçlarına da ulaşabilecek. Böylece tüketiciler, geçmişte ifşa edilmiş ürünler hakkında da bilgi sahibi olabilecek ve alışverişlerinde daha bilinçli tercihler yapabilecek.

e-DEVLET'E 3 YENİ ÖZELLİK DAHA GELDİ

Gıda duyurularının yanı sıra platforma üç yeni hizmet daha eklendi:

Tarife Karşılaştırma: Mobil hat, internet ve TV abonelikleri için güncel tarifeler karşılaştırılabilecek.

Borç Sorgulama: Bireyler ve şirketler, kamuya olan borçlarını tek ekranda görüntüleyebilecek.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS): Harita ve konum verilerine araştırmacı ve girişimciler erişebilecek.

