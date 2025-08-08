Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem
Adana Kozan'da, bugün saat 11.40'ta 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Hissedilen sarsıntının derinliği de 5.0 olarak kaydedildi.
Adana’nın Kozan ilçesinde saat 11.40'ta bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssünün Karahamzalı Mahallesi olduğu ifade edildi.
Kentin birçok yerinde hissedilen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, sarsıntının derinliği ise 5.0 olarak kaydedildi.
OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
Son dönemde pek çok ilde olduğu gibi Adana'da da depremler artmaya başladı. Bu sebeple sarsıntı, vatandaşı endişelendirse de olaya ilişkin bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 8, 2025
KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) https://t.co/zJVsLxjVgE
08.08.2025, 11:40:45 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
