Kandilli Duyurdu! Adana'da Deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde saat 11.40'ta bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssünün Karahamzalı Mahallesi olduğu ifade edildi.

Kentin birçok yerinde hissedilen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, sarsıntının derinliği ise 5.0 olarak kaydedildi.

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Son dönemde pek çok ilde olduğu gibi Adana'da da depremler artmaya başladı. Bu sebeple sarsıntı, vatandaşı endişelendirse de olaya ilişkin bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi