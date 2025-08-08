Nihal Candan ile İsmi Duyulmuştu! Gizli Ölüm Modası… Gençler Arasında Virüs Gibi Sessizce Yayılıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü fenomen Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi sonrasında gündem olan ‘anoreksiya nevroza’ hastalığı, sosyal medyada genç kızlar arasında akım haline gelen sıfır beden idealli ‘A4 challenge’ akımı yeni bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

ÜNLÜ MARKANIN REKLAMI YASAKLANDI

İngiltere'de Standartları Otoritesi, ünlü bir giyim markasının reklamını sağlıksız derecede zayıf modelleri göstermesi nedeniyle yasakladı.

Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Türkiye’de güzellik yarışmalarında derece yapmış ünlü isimler kararı değerlendirerek, son zamanlarda moda haline gelen bu sıfır beden algısına karşı herkesi uyardı.

TÜRKİYE GÜZELLERİ TEK TEK UYARDI

Ana fikrin çok zayıf olmak değil, sağlıklı fit görünüme sahip olmak olduğunu vurgulayan 1995 Miss Turkey birinci güzeli Demet Şener, “Herkes incecik olmak zorunda değil. Sağlık ön planda olmalı. Bence verilen karar yerinde olmuş” dedi.

'GENÇLERİN ETKİLENDİĞİ ORTADA'

2000 Miss Turkey birincisi Yüksel Ak alınan kararı doğru bulduğunu belirterek “Her şeyin aşırısının zararlı olduğunu biliyoruz. İnsanların özellikle gençlerin böyle reklamlardan etkilendiği ortada. Doğru ve sağlıklı reklamlar tercih edilmeli” diye belirtti.

'BEDEN ALGISI DEĞİŞTİ'

2009 Miss Turkey birincisi Ebru Şam, beden algısında dönemlerin değiştiğini belirterek “Artık bu sayfa kapanıp sağlığın ve kendinle barışık olmayı öne çıkartan yeni neslin özgüvenini büyüten bir çağ başlamalı” diye seslendi.

ÖLDÜREN A4 AKIMI

Kısa süre önce de gençler arasında popüler olan sosyal medya platformu TikTok’ta ‘A4 challenge’ akım olmuştu. Gençler, aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışmaya başlamıştı.

