Gençlere Bir Tık'lık Ölüm Tuzağı! Son 10 Yılda Her İli Sardı

Bir döneme ölüm sayısındaki artış ile damga vuran Mavi Balina oyunundan sonra bir oyun daha gençler için büyük tehlike oluşturdu. Sosyal medyadaki yeni akım ‘A4 challenge’ gençleri ölüme sürüklüyor.

Sabah’tan Gül Kireklo’nun haberine göre, aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışan gençler ölümle burun buruna.

Aileden daha az ilgi gören çocukların bu oyunlara daha fazla katıldığını belirten Psikiyatrist Cemre Yaşöz, ‘Yeni akım A4 challenge. Aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar’ dedi.

SON 10 YILDA ÇOK ARTTI

Yaşöz, sosyal medyada tuzağa düşüren ölüm oyunlarına ilişkin şöyle uyardı: Gençler arasında son dönemlerde özellikle meydan okuma oyunları son 10 yılda çok arttı. Çocuklar buna 'Tık' tuzağıyla birlikte katılıyorlar. Oyunlara katılırken kişisel bilgilerini vermek durumunda kalıyorlar. Onlara çeşitli görevler veriliyor. Getiremediklerinde veya çıkmak istediklerinde ise bu kişisel bilgileri tehdit olarak kendilerine geri dönüyor.

Özellikle popüler sosyal medya platformları Tiktok ve Youtube'daki meydan okumaların büyük risk oluşturduğuna dikkat çeken Yaşöz, ‘20 saniye boyunca deodorant sıkıyor, ciltte yanıklar oluşuyor.

Kaynak: Sabah