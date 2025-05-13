Damat ve Kayınvalide Tutuklanmıştı! Türkiye'nin Konuştuğu Ahlaksızlığa Hapis İstemi

Kayseri'de 21 yaşındaki damat adayının, nişanlısının annesiyle kaçması skandalıyla gündeme gelen olay, tehdit, darp ve hırsızlık iddialarıyla büyüdü. 1,2 milyon liralık değerli eşyanın çalındığı iddia edilen dosyada, anne Güldane ve damat adayı Cuma hakkında 21,5 yıla kadar hapis istendi.

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Damat ve Kayınvalide Tutuklanmıştı! Türkiye'nin Konuştuğu Ahlaksızlığa Hapis İstemi

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken aile içi skandalda yeni detaylar ortaya çıktı. 25 yaşındaki engelli Dilek Şahin'in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma Doğan, genç kızın 46 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile ilişki yaşadı, ardından birlikte kaçtılar. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından başlayan soruşturmada ikili tutuklandı.

Damat ve Kayınvalide Tutuklanmıştı! Türkiye'nin Konuştuğu Ahlaksızlığa Hapis İstemi - Resim : 1

TEHDİT, DARP, HIRSIZLIK!

Hazırlanan iddianameye göre, Dilek Şahin annesi ve nişanlısının arasında gelişen yakınlaşmayı fark ettikten sonra durumu babasına anlatmak isteyince tehdit edildiğini ve darbedildiğini belirtti. Genç kadın ifadesinde, "İkimizin evde kaldığını babama söylersen seni öldürürüz" denilerek tehdit edildiğini, vücudunun çeşitli yerlerine darbe aldığını söyledi.

Olay bununla da sınırlı kalmadı. Baba T.Ş., evinde sakladığı 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirasının kaybolduğunu belirterek karakola şikayette bulundu. Yapılan zarar tespitine göre, toplamda 1 milyon 226 bin 900 liralık değerli eşyanın çalındığı tespit edildi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul’da gözaltına alınan Güldane Şahin ve Cuma Doğan, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli tehdit" suçlamasıyla tutuklandı. Ancak olayın hukuki süreci burada bitmedi.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Develi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede iki sanık hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 3 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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Kaynak: AA

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