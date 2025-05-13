Cannes Film Festivali'nde Kurallar Değişti! Kırmızı Halıya Kıyafet Yasağı

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde kurallar değişti. Yeni kararlara göre, kırmızı halıda giyilen kıyafetlere bazı kısıtlamalar getirildi.

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Cannes Film Festivali'nde Kurallar Değişti! Kırmızı Halıya Kıyafet Yasağı

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 78. kez kapılarını açıyor. 14-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, sadece gösterilecek filmlerle değil, aynı zamanda kırmızı halıdaki görkemli anlarla da dikkat çekecek. Festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye için yarışacak filmlerin yanı sıra, Hollywood’un dev isimleri de şıklık yarışına katılacak.

KIRMIZI HALIYA YENİ KURALLAR

Festival yönetimi bu yıl, özellikle kırmızı halıdaki kıyafet kuralları konusunda daha katı bir tutum sergiliyor. People dergisinde yer alan habere göre, etkinliğin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, çıplaklığın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği ve aşırı hacimli kıyafetlere de izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kırmızı halıda ve festivalin diğer herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetelere izin verilmiyor.”

Cannes Film Festivali'nde Kurallar Değişti! Kırmızı Halıya Kıyafet Yasağı - Resim : 1

KIYAFET KODU DETAYLANDIRILDI

Film galalarına katılacak kadınlardan uzun elbise giymeleri beklenirken, erkekler için klasik smokin zorunlu hale getirildi. Ancak festival, cinsiyet temelli kalıpların dışına çıkan alternatifler de sunarak çeşitliliğe açık bir yaklaşım benimsiyor. Kadınlar için küçük siyah elbise, kokteyl elbisesi ya da koyu renkli pantolon takımı önerilirken, erkekler için siyah pantolon ve şık bir üst gibi daha esnek kombinlere de onay veriliyor.

Ayakkabı kuralları da net: “Zarif topuklu veya topuksuz ayakkabılar ve sandaletler tercih edilmeli. Spor ayakkabılar ise kesinlikle yasak.”

Cannes Film Festivali'nde Kurallar Değişti! Kırmızı Halıya Kıyafet Yasağı - Resim : 2

ÜNLÜLER GEÇİDİ: YILDIZLAR CANNES’DA

Festivalin bu yılki kırmızı halısı adeta yıldızlar geçidine sahne olacak. Jodie Foster, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson gibi dünyaca ünlü isimler, festival boyunca çeşitli gösterim ve etkinliklerde boy gösterecek.

Jüri koltuğunda ise sinema dünyasının saygın isimleri oturuyor: Halle Berry, Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia, İtalyan oyuncu Alba Rohrwacher, Fransız yazar Leïla Slimani, Kongo'dan belgeselci Dieudo Hamadi, Güney Koreli auteur Hong Sangsoo, Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas ve son olarak Amerikalı oyuncu Jeremy Strong.

Cannes Film Festivali'nde Kurallar Değişti! Kırmızı Halıya Kıyafet Yasağı - Resim : 3

GÜNDEMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA DA VAR

Bu yıl Cannes Film Festivali’nin dikkat çeken başlıklarından biri de kadın yönetmenlerin artan temsili. Altın Palmiye için yarışan 22 filmden 8’inin yönetmen koltuğunda kadın isimler yer alıyor. Festival ayrıca sürdürülebilir moda konusunu da gündemine aldı. Birçok yıldızın kırmızı halıda geri dönüştürülmüş kumaşlardan yapılmış kıyafetlerle yürümesi bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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