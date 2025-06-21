Nihal Candan’ı Ölüme Sürükleyen Hastalık! Anoreksiya Nervoza Nedir? Herkes İştahsızlık Sanıyor Ama Tehlike Daha Büyük
Ünlü fenomen Nihal Candan’ı 23 kiloya düşüren ve hayatını kaybetmesine neden olan anoreksiya nervoza hastalığı nedir? Gençler arasında yayılan ‘zayıf güzellik’ akımlarının arkasındaki gizli tehlikeler neler? İşte bilinmeyen sebepler…
Anoreksiya nervoza hastalığı sonrasında 23 kiloya düşen ve yoğun bakıma kaldırılan fenomen Nihal Candan dün akşam hayatını kaybetti. Nihal Candan’ın ölümü sonrasında gözler, sosyal medyada da sıkça gündem olan anoreksiya nervoza hastalığına çevrildi.
Son yıllarda gençler arasında sosyal medyada ‘akım’ haline gelen ‘ince bel’, ‘kağıt gibi bel’, ‘düz karın’, ‘ince bacak’, ‘ince yanak’ gibi görüşlerin yaygınlaşması gençler üzerinde hem psikolojik hem de sağlık yönünden olumsuz etkiler yaratır hale geldi.
'İŞTAHSIZLIK' OLARAK BİLİNİYOR
Vücut ağırlığında anormal derecede düşüklük, hissedilen yoğun kilo alma korkusu ve çarpık kilo algısı ile karakterize edilen bir beslenme bozukluğu olan anoreksiya nervoza, toplumda ‘yeme bozukluğu’, ‘iştahsızlık’ olarak biliniyor.
Kişinin normal kiloda olmasına rağmen kendini kilolu hissetmesiyle başlayan hastalık, yemek yemekten kaçınma davranışına yol açıyor.
Merkezinde görünüm ve kontrol duygusu olan hastalığın fiziksel belirtileri şöyle:
- Aşırı kilo kaybı
- Regl düzensizlikleri veya tamamen durması
- Soğuk hassasiyeti ve sürekli üşüme
- Ciltte kuruluk, saçlarda dökülme ve tırnaklarda kırılma
- Baş dönmesi, halsizlik ve bayılma hissi
- Kalp ritminde yavaşlama (bradikardi), düşük tansiyon
- Kas zayıflığı
- Kalori sayma, diyet takıntısı
- Sosyal ortamlarda yemek yemekten kaçınma
- Depresyon, anksiyete, düşük özgüven
KİMLER RİSK ALTINDA?
Her yaş ve cinsiyetten insanda görülebilme potansiyeli olan anoreksiya nervoza, özellikle 12-25 yaş aralığı genç kızlarda, mankenlik, balet-balerinlik, sporculuk gibi dış görünüşe dayalı meslek gruplarında, mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip bireylerde, aile veya çevresel baskıya maruz kalan bireylerde daha çok görülebiliyor.
Anoreksiya tedavisi, genellikle bir multidisipliner ekip tarafından yürütülür. Psikiyatrist, psikolog, diyetisyen ve iç hastalıkları uzmanı birlikte çalışır.
ÖLÜME GÖTÜRÜYOR
Son aylarda gençler arasında TikTok’ta popüler hale gelen ‘A4 challenge’ akımı için uzmanlar uyarmıştı. Gençleri ölüme kadar götüren oyunlar ve akımların son 10 yılda arttığını belirten Uzm. Dr. Cemre Yaşöz ‘Aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. 20 saniye boyunca deodorant sıkıyor, ciltte yanıklar oluşuyor. Ateşle birbirlerini yakıyorlar, kaynar suyu uyuyan arkadaşlarının üzerine döküyorlar. Çok tehlikeli’ demişti.