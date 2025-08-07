AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Ege güne depremle başladı. AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8; Kandilli Rasathanesi ise 3.4 olarak açıkladı.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 08.51'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Kandilli, depremin derinliği ise 13.5 kilometre olarak ölçtü.
