AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 08.51'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi ise Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Kandilli, depremin derinliği ise 13.5 kilometre olarak ölçtü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi