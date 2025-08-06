Mersin Anamur Açıklarında Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Mersin Anamur açıklarında saat 16.15'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 16.15'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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3 büyüklüğündeki deprem 17.4 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 6, 2025
ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) https://t.co/g3i45EDaGl
06.08.2025, 16:15:51 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 17.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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