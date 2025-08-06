Mersin Anamur Açıklarında Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Mersin Anamur açıklarında saat 16.15'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Mersin Anamur Açıklarında Deprem
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Kandilli Rasathanesi, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 16.15'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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3 büyüklüğündeki deprem 17.4 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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