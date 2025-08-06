Tokat'ta Orman Yangını! Müdahale Başladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevlere müdahale başladı. Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri de D 100 kara yolunda tedbir aldı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinin Karanlık Dere mevkisinde, kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu mevkide dumanların görülmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp kayalıkların da olduğu alanda yangını büyümeden kontrol altına almak için müdahaleye başladı. D 100 kara yolunda da tedbir alındı.

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Kaynak: AA

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