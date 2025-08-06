AKP MKYK Başladı: Ana Gündem 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu

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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.48'de başladı.

Birçok gündem başlığının masaya yatırılmasının beklendiği toplantıda ana gündem 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Dün TBMM'de ilk toplantısı gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımının olması öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SUNUM

MKYK'da Sağlık Bakanlığı tarafından bir sunum yapacağı öğrenilirken, iki hafta önce gerçekleştirilen MYK Toplantısında AKP Sağlık Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan sunum ve politika önerilerinin de gündemde yer alacağı belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes için yürütülen diplomasi trafiğinin de masada olması bekleniyor.

Kaynak: AA