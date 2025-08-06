AKP MKYK Başladı: Ana Gündem 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu

AKP MKYK Toplantısı başladı. Toplantıda ana gündemin 'Terörsüz Türkiye' süreci olacağı ifade edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes için yürüttüğü diplomasi trafiğinin de masaya gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
AKP MKYK Başladı: Ana Gündem 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.48'de başladı.

Birçok gündem başlığının masaya yatırılmasının beklendiği toplantıda ana gündem 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Dün TBMM'de ilk toplantısı gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımının olması öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SUNUM

MKYK'da Sağlık Bakanlığı tarafından bir sunum yapacağı öğrenilirken, iki hafta önce gerçekleştirilen MYK Toplantısında AKP Sağlık Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan sunum ve politika önerilerinin de gündemde yer alacağı belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes için yürütülen diplomasi trafiğinin de masada olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
AKP siyaset
Son Güncelleme:
Gazze Açlıktan Ölürken... İsraillilerin Yarısı Hiç Rahatsız Değil Gazze Açlıktan Ölürken... İsraillilerin Yarısı Hiç Rahatsız Değil
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur' Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı
MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları Açıklandı MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Sonuçları Açıklandı
Ev Hayali Kuranlar Dikkat! Konut Alımında Yeni Formül Masada: Faizsiz Peşinatsız 4 Yılda Ev Sahibi Olun Konut Alımında Yeni Formül Masada! Faizsiz, Peşinatsız...
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur' Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı
SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlara 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı! İşte Tablo... Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı!
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor