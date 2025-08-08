Asıl Kara Delik Sağlık Bakanlığı... Bir Doktorun Bile e-İmzası Kullanılırsa Vay Halimize

Türkiye, sahte diploma ve e-imza skandalıyla çalkalanırken, gazeteci Tolga Şardan kritik iddiaları gündeme getirdi. 'Asıl kara delik sağlıkta' diyen Şardan, vatandaşları bekleyen tehlikeye karşı uyardı.

Sahte diploma skandalı Türkiye’nin gündemine otururken, skandala ‘Osmanlı torunu’ Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’ndan birçok bürokrata kadar birçok kişinin ismi karıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin soruşturması sürerken, ülke genelinde e–imza ve mobil imza kullanılarak gerçekleştirilen sahtekârlıklar bir bir ortalığa döküldü.

Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki köşesinde kaleme aldığı “Sahte diploma skandalında BTK sürecin neresinde?” başlıklı yazısında, Sağlık Bakanlığı ile ilgili çok konuşulacak bir noktaya parmak bastı. Şardan, yazısında sahte diploma konusunun buzdağının görünen kısmı olduğunu belirterek, asıl sorunun sağlık sisteminde olduğunu yazdı. “Kara delik Sağlık Bakanlığı” diyen Şardan, “Bu ülkenin TC kimlik numarasını taşıyan herkesin Sağlık Bakanlığı’ndaki verileri tehlike altında. Örnek vermek gerekirse, bir doktorun e–imzası yasa dışı kullanılarak kırmızı / yeşil reçeteler hazırlanması, medikal cihazların kullanımı. Bunların hepsi büyük paralar” ifadelerini kullandı.

Şardan, sorunun nasıl çözüleceğine yönelik de iki maddeyi sundu:

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu acilen yenilecek. BTK’nın yapısı, yönetimi ve faaliyet gösterdiği yerleşke acilen değiştirilecek.”

SORUŞTURMDA 37 TUTUKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu kapsamda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını belirtmişti.

Tunç, haklarında dava açılanlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verildiğini, 150 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtmişti.

