Tokat'ta Katliam Gibi Kaza... Bir Aile Yok Oldu, 3 Yaşındaki Kızları Yaşam Savaşı Veriyor
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. 1'i çocuk iki kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tokat’ın Zile ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, Zile-Alaca karayolu 2’nci kilometre uzaklıkta Büyükkürayün mevkiinde Ö. S. idaresindeki plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle Emrah Çelik yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.
3 YAŞINDAKİ KIZLARI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Emrah Çelik ile yolcu konumunda bulunan Döndü Pulat (56), Şeyma Nur Çelik(28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken 3 yaşındaki E. Çelik ve diğer otomobil sürücüsü Ö. S. yaralandı.
Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E. Çelik’in durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Feci kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
