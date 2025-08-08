Tokat'ta Katliam Gibi Kaza... Bir Aile Yok Oldu, 3 Yaşındaki Kızları Yaşam Savaşı Veriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat’ın Zile ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, Zile-Alaca karayolu 2’nci kilometre uzaklıkta Büyükkürayün mevkiinde Ö. S. idaresindeki plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle Emrah Çelik yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

3 yaşındaki Elifnur yaşam savaşı veriyor...

3 YAŞINDAKİ KIZLARI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Emrah Çelik ile yolcu konumunda bulunan Döndü Pulat (56), Şeyma Nur Çelik(28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken 3 yaşındaki E. Çelik ve diğer otomobil sürücüsü Ö. S. yaralandı.

Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E. Çelik’in durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Feci kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA