İnegöl’de Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Saat 15.43’te meydana gelen kazada, Yusuf K. (45) yönetimindeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyon, yokuş aşağı geri giderken freni patladı. Kontrolden çıkan araç hızla hareket etmeye başladı. Sürücü, hızlanan kamyondan atlayarak kurtulmaya çalışırken, araç bir sitenin giriş duvarına çarparak devrildi.

Kaza sırasında kaldırımda bulunan bir vatandaş, aracı fark ederek son anda kaçtı ve saniyelerle hayatta kaldı. Yaralanan sürücü Yusuf K., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın tüm detayları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini ve freni patlayan kamyonun teknik durumunu incelemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA