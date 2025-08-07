İnegöl’de Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kum yüklü kamyon, sitenin duvarına çarparak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, bir vatandaş kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Saat 15.43’te meydana gelen kazada, Yusuf K. (45) yönetimindeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyon, yokuş aşağı geri giderken freni patladı. Kontrolden çıkan araç hızla hareket etmeye başladı. Sürücü, hızlanan kamyondan atlayarak kurtulmaya çalışırken, araç bir sitenin giriş duvarına çarparak devrildi.

İnegöl’de Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı - Resim : 1

Kaza sırasında kaldırımda bulunan bir vatandaş, aracı fark ederek son anda kaçtı ve saniyelerle hayatta kaldı. Yaralanan sürücü Yusuf K., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın tüm detayları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini ve freni patlayan kamyonun teknik durumunu incelemek üzere soruşturma başlattı.

Balıkesir’de Trafik Kazası! 1 YaralıBalıkesir’de Trafik Kazası! 1 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Kastamonu’da Dev Uyuşturucu Operasyonu Kastamonu’da Dev Uyuşturucu Operasyonu
Galatasaray Taraftarı Bunu Görünce Sinir Krizine Girecek! Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı Barış Alper'in Eski Takımı Herkesi Şaşırttı
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Fatih’te Yolcu Seçen Taksiciye Ceza Yağdı Fatih’te Yolcu Seçen Taksiciye Ceza Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...