Balıkesir’de Trafik Kazası! 1 Yaralı

Balıkesir’in Susurluk-Balıkesir yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Balıkesir’de Trafik Kazası! 1 Yaralı
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Edinilen bilgiye göre, 34 MIM 018 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçta yangın ihtimaline karşı güvenlik tedbiri alındı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Balıkesir Trafik kazası
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