Çorlu’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Torbacı Yakalandı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 “torbacı” kıskıvrak yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan zehir tacirlerine geçit vermemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel bir ekibin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 474 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İHA