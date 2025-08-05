Adıyaman’da Elektrik Direği Yangını Paniğe Neden Oldu

Adıyaman’ın Yeşilyurt Mahallesi’nde bir elektrik direğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı olmazken, elektrik hattında hasar meydana geldi.

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Adıyaman’da Elektrik Direği Yangını Paniğe Neden Oldu
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Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde bir elektrik direğinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan direği fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik direğinde ve bağlı hatlarda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

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Kaynak: İHA

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