İzmir’de Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı
Çiğli’de polis ekiplerince yakalanan firari cinayet zanlısı A.A., 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine gönderildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İzmir’in Çiğli ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çiğli’de gerçekleştirilen denetimlerde 29 yaşındaki A.A. adlı şahsın kimlik sorgusu yapıldı.
Sorguda, A.A.’nın “kasten öldürme” ve “hükümlünün kaçması” suçlarından 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan firari zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan A.A., cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA