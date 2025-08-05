İzmir’de Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

Çiğli’de polis ekiplerince yakalanan firari cinayet zanlısı A.A., 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine gönderildi.

İzmir’de Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Çiğli ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çiğli’de gerçekleştirilen denetimlerde 29 yaşındaki A.A. adlı şahsın kimlik sorgusu yapıldı.

Sorguda, A.A.’nın “kasten öldürme” ve “hükümlünün kaçması” suçlarından 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan firari zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan A.A., cezaevine gönderildi.

Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu! 7 Kişi TutuklandıBodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu! 7 Kişi TutuklandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir
Beyşehir'de Damdan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı Beyşehir'de Damdan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Nusaybin’de Tır Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti Nusaybin’de Tır Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti
O İllerimizde Yaşayan Vatandaşlar Dikkat! Meteoroloji Üstüne Basa Basa Uyardı: Birden Vuracak Islatıp Geçecek Meteoroloji'den 30 ile sağanak yağış uyarısı
Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede! Dev Rakibine Yüzde 4.7 Şans, Ortalık Fena Karışacak Süper Lig’de Şampiyon Belirlendi: 79 Puanla O Takım Zirvede!
ÇOK OKUNANLAR
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda
Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı