Nusaybin’de Tır Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’nde feci bir kaza meydana geldi. 50 yaşındaki Mustafa Çiftçi’nin kullandığı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Alevler arasında kalan sürücü Çiftçi, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale edilen bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Çiftçi’nin cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazanın nedeni ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerle belirlenmeye çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA