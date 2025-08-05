Nusaybin’de Tır Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü Mustafa Çiftçi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürürken, sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Nusaybin’de Tır Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’nde feci bir kaza meydana geldi. 50 yaşındaki Mustafa Çiftçi’nin kullandığı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Alevler arasında kalan sürücü Çiftçi, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale edilen bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Çiftçi’nin cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazanın nedeni ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerle belirlenmeye çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

90'lı Yılların Efsane Şarkıcısı Bora Gencer Trafik Kazası Geçirdi90'lı Yılların Efsane Şarkıcısı Bora Gencer Trafik Kazası GeçirdiMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin Trafik kazası
Fenerbahçe Şampiyonluk Yeminini Etti! Ali Koç 30 Milyon Euroluk Yıldızı Özel Jetiyle İstanbul’a Getiriyor: Hayırlı Olsun Kerem Aktürkoğlu Transferi Sonrası Bir Bomba Daha!
Beyşehir'de Damdan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı Beyşehir'de Damdan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Yapay Zeka Sistemine Geçen İlk Firmalardandı: 32 Yıllık Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti! 32 Yıllık Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti!
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda
İki Haftadır Aranıyordu: Cansız Bedeni Ormanda Yanmış Halde Bulundu İki Haftadır Aranıyordu: Cansız Bedeni Ormanda Yanmış Halde Bulundu
İki İlde Başlayan Hastalık Hızla Yayılıyor! Büyük Tehlike Kapıda İki İlde Başlayan Hastalık Hızla Yayılıyor! Büyük Tehlike Kapıda
Hayvanat Bahçesinden Kan Donduran Çağrı! 'Evcil Hayvanlarınızı Bağışlayın, Yırtıcılara Yedirelim' Hayvanat Bahçesinden Kan Donduran Çağrı! 'Evcil Hayvanlarınızı Bağışlayın, Yırtıcılara Yedirelim'