Beyşehir'de Damdan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde damdan düşen 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Beyşehir'de Damdan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Olay, Beyşehir’e bağlı Karaali Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4 yaşındaki E.A.G.'nin damdan düştüğü yönündeki ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak aile fertleri, küçük çocuğu kendi araçlarıyla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan E.A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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