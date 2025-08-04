Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, B.G. isimli şahsın hem üzerinde hem de evinde yapılan aramalarda; 1 kilo 20 gram kokain, 27 gram skunk, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL nakit para bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA