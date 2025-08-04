Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Sakarya’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 1 kilo 20 gram kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 28 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, B.G. isimli şahsın hem üzerinde hem de evinde yapılan aramalarda; 1 kilo 20 gram kokain, 27 gram skunk, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 TL nakit para bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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