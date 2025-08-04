Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu! 7 Kişi Tutuklandı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz günü Yalıkavak Mahallesi'nde kaçış hazırlığında olan bir grup göçmenin çalılıklara gizlendiğini tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında 3 gözcünün de bulunduğu toplam 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle birlikte 23 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, H.Y., İ.A., F.Ö., M.G., M.A., M.Y. ve Ö.A. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.