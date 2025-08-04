Kahramanmaraş'ta Aranan 31 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 63 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan 31 Şüpheli Tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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