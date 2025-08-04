Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu! 7 Kişi Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde yürüttüğü operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu! 7 Kişi Tutuklandı
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından düzensiz göçü önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, bölgede yasa dışı geçişlere yardımcı oldukları belirlenen 3 kişi operasyonla ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonun genişletilmesiyle 4 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 7 organizatör, adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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