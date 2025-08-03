Baraj Gölünde Boğulan Çocuğa Acı Veda
Kastamonu'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.
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Ali Sertkaya'nın (16) cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Candaroğulları Camisi'ne getirildi. Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Ahmetdede Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Sertkaya'nın ailesi ile CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Barış Karabacak ve vatandaşlar katıldı.
Sertkaya, dün Karaçomak Baraj Gölü'ne girerek boğulmuştu.
Kaynak: AA