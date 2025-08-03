Baraj Gölünde Boğulan Çocuğa Acı Veda

Kastamonu'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Baraj Gölünde Boğulan Çocuğa Acı Veda
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Ali Sertkaya'nın (16) cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Candaroğulları Camisi'ne getirildi. Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Ahmetdede Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Sertkaya'nın ailesi ile CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Barış Karabacak ve vatandaşlar katıldı.

Sertkaya, dün Karaçomak Baraj Gölü'ne girerek boğulmuştu.

Kaynak: AA

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