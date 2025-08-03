Düzce'de Fındık Üreticileri Hasat Yapmaya Başladı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde havaların sıcak gitmesi fındığı erken olgunlaştırırken üreticiler, gözü gibi baktıkları mahsulü toplamaya başladı.

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Düzce'de Fındık Üreticileri Hasat Yapmaya Başladı
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Düzce’de yıl boyunca büyük özen gösterilerek bakımı yapılan don ve sıcak havadan etkilenen fındık, havaların sıcak gitmesinden erken olgunlaştı. Akçakoca ilçesinde bazı fındık üreticileri ise erkenden hasada başladı.

Fındık üreticisi "Bu sene fındıklarımız hem erken döküm yaptı hem de erken olgunlaştı. Birde havaların aşarı sıcak gitmesi sebebiyle bir kısım fındıklar kavruldu. Baktık fındık olgunlaşmış bizde toplamaya başladık. İnşallah iyi bir fiyat bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Düzce Fındık
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