İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yerlikaya, çalışmalar hakkında Vali Koç'tan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı Valiliğini Ziyaret Etti
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Yerlikaya'yı, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve il protokolü karşıladı.

Buradan Valiliğe geçen Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve çalışmalar hakkında Vali Koç'tan brifing aldı.

Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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