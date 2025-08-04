90'lı Yılların Efsane Şarkıcısı Bora Gencer Trafik Kazası Geçirdi

90’lı yılların sevilen sanatçısı Bora Gencer, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hem sağlık durumunu hem de yaşadığı anları anlattı.

Esma Karayel Esma Karayel
90'lı Yılların Efsane Şarkıcısı Bora Gencer Trafik Kazası Geçirdi
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Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden ünlü şarkıcı Bora Gencer, trafik kazası geçirdi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasından hafif yaralı bir şekilde kurtulan sanatçı, yaşadığı korku dolu anları ve sağlık durumunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"BÜYÜK TRAFİK KAZASINDAN SAĞ SALİM ÇIKTIM"

90'lı Yılların Efsane Şarkıcısı Bora Gencer Trafik Kazası Geçirdi - Resim : 1

Hastane yatağından bir fotoğraf paylaşan Gencer, "Sabah sahnede şarkılar söyledim, akşam ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım." dedi.

Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri geçmiş olsun dileklerini iletirken, sanatçının sağlık durumunun iyi olması hayranlarını mutlu etti.

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