90'lı Yılların Efsane Şarkıcısı Bora Gencer Trafik Kazası Geçirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden ünlü şarkıcı Bora Gencer, trafik kazası geçirdi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasından hafif yaralı bir şekilde kurtulan sanatçı, yaşadığı korku dolu anları ve sağlık durumunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"BÜYÜK TRAFİK KAZASINDAN SAĞ SALİM ÇIKTIM"

Hastane yatağından bir fotoğraf paylaşan Gencer, "Sabah sahnede şarkılar söyledim, akşam ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım." dedi.

Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri geçmiş olsun dileklerini iletirken, sanatçının sağlık durumunun iyi olması hayranlarını mutlu etti.