Ünlü Oyuncudan Sürpriz Hamle! Tuba Ünsal Çiftçi Oldu

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Ayşeçik, Kara Melek, Ruhsar, Kıvılcım, Savunma Kırık Kalpler, Seni Çok Özledim, Hızlı Adımlar, Ruhun Duymaz, Yeniden Çalıkuşu, Çılgın Dersane, Yemin, Çocuk gibi dizilerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın son hobisi dikkat çekti.

TARIMA MERAK SALDI

Tarıma merak salan ünlü oyuncu Çanakkale Ayvacık’tan 35 dönümlük arazi satın aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, yeni hobisi hakkında takipçilerini de bilgilendirdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ünsal “Evimin bahçesinde küçücük bir tarla kurdum” diyerek mutluluğunu paylaştı.

'İNANILMAZ HUZUR VERİYOR'

Ünlü oyuncu, şunları söyledi: Evimin bahçesinde küçücük bir tarla kurdum…" diyen güzel isim "Toprağa dokunmak, sabah filizleri kontrol etmek, ilk biberimi görmek… Bütün bunlar bana inanılmaz bir huzur veriyor.

'İLK MODÜLÜ TAMAMLADIM'

Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği eğitimi aldığını da açıklayan Tuba Ünsal, hislerini şöyle paylaştı:

Bu yolculuğu daha bilinçli yapmak için Nazım Tanrıkulu hocanın Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği eğitiminde ilk modülü tamamladım. Artık sadece ekip biçmiyorum; toprağı, bitkilerin dilini ve doğanın ritmini anlamaya başlıyorum. Şehirde kendi yiyeceğini yetiştirmek bana şunu hatırlatıyor: Temiz gıda lüks değil, bir hak. Ve bu hakkı korumak, önce kendi küçük toprağımızdan başlıyor.