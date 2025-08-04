Alişan’ın Oğlu Burak’tan Şaşırtan Performans! Takipçileri Hayran Kaldı

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Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da dikkat çeken Alişan, bu kez oğlu Burak’ın yeteneğiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda oğlu Burak’ın pinpon topuyla yaptığı gösteriyi takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

6 yaşındaki Burak’ın sergilediği başarılı hareketler takipçilerin beğenisini kazanırken, Alişan da paylaşımına "Adam yetenekli, yapacak bir şey yok" notunu düştü. Video kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, oğlu Burak’ın videosuna "Minik bir yetenek doğuyor" yorumunda bulundu.