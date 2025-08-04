Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Sitare Akbaş, 14 Yıllık Arkadaşı ile Evlendi

Kızıl Goncalar’ın ünlü oyuncusu Sitare Akbaş, oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile evlendi. Türk sanat müziğinin efsane ismi Kamuran Akkor’un torunu olan Cengiz Orhonlu ve Akbaş, tüm düğün ritüellerini tek tek sıraladı. Çiçeği burnunda gelin "14 yıllık çok yakın arkadaşız, evlenmeye karar verdik" dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Sitare Akbaş, 14 Yıllık Arkadaşı ile Evlendi
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Oyuncu Sitare Akbaş ile meslektaşı Cengiz Orhonlu, 3 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştirilen nikâh töreniyle evlendi. Uzun yıllara dayanan dostluklarını evlilikle taçlandıran çift, geleneklere bağlı kalarak önce nişan ve kına gecesi düzenledi, ardından mutluluklarını nikâh masasında taçlandırdı.

Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Sitare Akbaş, 14 Yıllık Arkadaşı ile Evlendi - Resim : 1

Akasya Durağı ve son olarak Kızıl Goncalar dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sitare Akbaş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile geçtiğimiz ay sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan sonrası evlilik hazırlıklarına başlayan çiftin düğünü geleneksel bir ritüelle başladı. Cengiz Orhonlu, gelin Sitare Akbaş’ı evinden bando takımı eşliğinde aldı.

Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Sitare Akbaş, 14 Yıllık Arkadaşı ile Evlendi - Resim : 2

ÜNLÜ İSİMLER DÜĞÜNDE BULUŞTU

Sanat ve medya dünyasından birçok tanınmış ismin katıldığı düğünde gelin Sitare Akbaş zarafetiyle dikkat çekti.

Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Sitare Akbaş, 14 Yıllık Arkadaşı ile Evlendi - Resim : 3

Sitare Akbaş, nikâh sonrası yaptığı açıklamada, “Cengiz’le 14 yıllık arkadaşız. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Bu karar bize hızlı gelmedi çünkü birbirimizi iyi tanıyoruz. Herkes şaşırdı ama biz çok mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

Kızıl Goncalar’ın Yıldızı Sitare Akbaş, 14 Yıllık Arkadaşı ile Evlendi - Resim : 4

SÜRPRİZ AİLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, damat Cengiz Orhonlu’nun Türk sanat müziğinin efsane ismi Kamuran Akkor’un torunu olduğu ortaya çıkmış, bu detay magazin gündeminde çokça konuşulmuştu.

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