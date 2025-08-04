Ebru Yaşar Kıbrıs’ı Salladı! Sesi ve Güzelliğiyle Mest Etti

Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluşan Ebru Yaşar, repertuvarı, sahne performansı ve şıklığı ile izleyenlere unutulmaz bir konser yaşattı. Ebru Yaşar'ı dinlemek isteyenler, konser için yapılan rezervasyonları günler öncesinden doldurdu.

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Ebru Yaşar Kıbrıs’ı Salladı! Sesi ve Güzelliğiyle Mest Etti
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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluştu.

ADETA İZDİHAM YAŞANDI

Ebru Yaşar'ı dinlemek için günler öncesinden rezervasyonların bittiği konserde adeta izdiham yaşandı.

ZARAFETİ VE SAHNE PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Güzel sanatçı bu gecede siyah beyaz, drape detaylı elbisesi ile yine zarafetini sergiledi. Şarkılarını hep bir ağızdan sevenleriyle birlikte söyleyen Yaşar unutulmaz bir konsere imza attı.

Ebru Yaşar Kıbrıs’ı Salladı! Sesi ve Güzelliğiyle Mest Etti - Resim : 1

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Repertuvarında hem klasikleşen hit parçalarına hem de son dönemdeki başarılı şarkılarına yer veren sanatçı, performansıyla büyük beğeni topladı. Konser sonunda uzun süre alkışlanan Ebru Yaşar, Kıbrıs’ta müzikseverlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ebru Yaşar Kıbrıs’ı Salladı! Sesi ve Güzelliğiyle Mest Etti - Resim : 2

VAN VE BURSA'DA ON BİNLECE HAYRANI İLE BULUŞMUŞTU

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da ve Bursa'da konser veren ünlü sanatçı Ebru Yaşar onbinlerce hayranı ile buluşmuştu.

Ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git”’in yanı sıra; “Cumartesi”, “Kafamın İçi”, “Havadan Sudan”, “Seni Anan Benim için Doğurmuş” gibi en sevilen şarkılarını seslendirmişti.

Ebru Yaşar Kıbrıs’ı Salladı! Sesi ve Güzelliğiyle Mest Etti - Resim : 3

'SANMADAN GİT' MÜZİK LİSTELERİNİ SALLAMIŞTI

Kariyeri boyunca sayısız 'hit’e imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz sezonuna sürprizlerle damga vurmaya devam ediyor. “Affet” ve “Yıllar Sonra” adlı şarkılarıyla yazı karşılayan Yaşar, geçtimiz günlerde dijital müzik dünyasının parlayan iki genç ismi Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı özel düetle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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