Ebru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve Yaptı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da sahneye çıkan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 150 bini aşkın hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. “Van benim çocukluğum demek” diyen sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra halk ezgileriyle de coşku yarattı.

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Ebru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve Yaptı
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da konser veren ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 150 bini aşkın hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

EN SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Van Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde sevilen sanatçı Ebru Yaşar, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda muhteşem bir konsere imza attı. Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git”’in yanı sıra; “Cumartesi”, “Kafamın İçi”, “Havadan Sudan”, “Seni Anan Benim için Doğurmuş” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ebru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve Yaptı - Resim : 1

Yaşar’ın yorumladığı “Zer Mircan”, “Lorke Lorke” gibi hareketli türkülerle coşan hayranları bütün gece ünlü sanatçıya eşlik etti.

Ebru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve Yaptı - Resim : 2

"VAN BENİM ÇOCUKLUĞUM DEMEK"

Ebru Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Bizim sahnemiz Van kahvaltısının zenginliğinde... Van benim için çok kıymetli bir yer. Van benim çocukluğum demek. Lise yıllarımda çok sık gelirdim. Van benim de memleketim sayılır. Van’a gelen bilir. Gelen de güzelliğine doymaz. Sizi anlatılamaz duygularla seviyorum. Bize şeref verdiniz. Beni sizlerle kavuşturduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı ve büyük alkış aldı.

Ebru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve Yaptı - Resim : 3

BURSA' DA ON BİNLER İLE BULUŞMUŞTU

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa’da sahne alarak on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Ünlü sanatçı, sahne performansı ve zarafetiyle yine unutulmaz bir konsere imza atmıştı. Son şarkısı "Sanmadan Git" i söylediği anlar sosyal medyayı yıkıp geçmişti. Yaşar sahnede yaptığı konuşmada “Bütün enerjim ve sevgimle geldim. Çok şükür buluştuğumuz için, çok şanslıyım sizlerin de huzurunda olduğum için..." ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Yaşar Van’da Gönülleri Fethetti: Şarkılarla Coşku Zirve Yaptı - Resim : 4

"SANMADAN GİT" MÜZİK LİSTELERİNİ SALLAMIŞTI

Kariyeri boyunca sayısız 'hit’e imza atan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz sezonuna sürprizlerle damga vurmaya devam ediyor. “Affet” ve “Yıllar Sonra” adlı şarkılarıyla yazı karşılayan Yaşar, geçtimiz günlerde dijital müzik dünyasının parlayan iki genç ismi Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı özel düetle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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