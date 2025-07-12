Ebru Yaşar, Bodrum'da Rüzgar Olup Esti! 'Bu İşin Öncülerinden Biriyim'

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Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Yaşar, yaz konserleri kapsamında Bodrum Günay’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, yaz planlarından müzik projelerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

'BODRUM-ÇEŞME ARASINDA MEKİK DOKUYORUM'

Yaz mevsimini Bodrum’da geçirmeyi sevdiğini belirten Ebru Yaşar, “Yaz denince akla Bodrum geliyor. Ben Bodrumcuyum. Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyoruz, ama evim burada olduğu için daha çok Bodrum’dayım. Çocuklarla birlikte geliyoruz, ara ara Çeşme’ye de gidiyoruz. Ülkemizin diğer güzel yerlerini gezmeye çalışıyoruz, imkân olursa yurt dışına da çıkıyoruz. Umarım hepimiz için dinlendirici bir yaz olur” dedi.

KONSER MARATONU HIZ KESMİYOR

Yoğun bir konser programıyla Türkiye’nin dört bir yanında sahne aldığını ifade eden Yaşar, “Bir ucundan diğer ucuna koşturuyoruz. Bu akşam Bodrum Günay’dayız, yarın Van’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açık hava konserinde sahne alacağım. Sanatçılar olarak şarkılarımızı dilden dile söylemek, insanlarla bir arada olmak istiyoruz. Bu yaz çok güzel geçecek” diyerek yaz boyunca müzikseverlerle buluşmaya devam edeceğini vurguladı.

'DÜNYADA YAPILANLARI YAPIYORUM, MÜZİĞE GÖNÜL VERDİM'

Yaz başında yayınladığı üç yeni şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren Yaşar, “Keyfini çıkarıyorum. Yaz başında şarkılarımızı çıkardık. Elimden geldiğince şarkı üretmeye çalışıyorum. Dünyada yapılan bir şeyleri severek yapıyorum, bu işin öncülerinden biriyim. Müziğe gönül vermiş müzisyen arkadaşlarla iş birlikleri yapmayı seviyorum, onlara her desteği vermeye çalışıyorum” dedi.

Son dönemde müzik piyasasındaki çalışmaları da takip ettiğini belirten sanatçı, “Güzel şeyler yapılıyor, bütün emeklere saygı duyuyorum. Sanatçı arkadaşlarımı çok seviyorum, iş birliklerini takdirle takip ediyorum. Müziği kendim için de dinliyorum, sabah kalkar kalkmaz müzik açıyorum. İzleyicilerimiz güzel şeyler hak ediyor, ben de kitlem için en kalitelisini yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

'SANMADAN GİT' LİSTELERİ ALTÜST ETTİ

Kariyeri boyunca sayısız hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, yaz sezonuna “Affet” ve “Yıllar Sonra” şarkılarıyla güçlü bir giriş yaptı. Ayrıca dijital müzik dünyasının genç yetenekleri Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı “Sanmadan Git” düetiyle hayranlarından tam not aldı. Şarkı, müzik listelerinde büyük başarı elde ederek yazın en çok konuşulan parçalarından biri oldu. Ebru Yaşar, yaz boyunca devam edecek konserleriyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürecek.

Kaynak: tv100