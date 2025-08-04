Oasis Konserinde Korkunç Olay: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Polis Herkesten Görüntü İstedi

Uzun yıllar sonra bir araya gelerek turneye çıkan Oasis grubunun Londra'daki konseri sırasında bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olayı gören ya da telefonla videoya çeken herkesin elindeki görüntüleri ve bilgileri polise vermesini istedi.

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Oasis Konserinde Korkunç Olay: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Polis Herkesten Görüntü İstedi
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Dünyaca nülü rock grubu Oasis, 2009 yılında yollarını ayırdıktan 16 yıl sonra bir araya geldi. Araları uzun zamandır kötü olan Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker'dan oluşan ikonik grup, bu yıl turneye çıktı.

4 Temmuz'dan beri hayranlarıyla buluşan Oasis grubunun, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda verdikleri konser sırasında trajik bir ölüm meydana geldi. 40'lı yaşlarda bir erkeğin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA

2 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olay sonrası Metropolitan Polis Teşkilatı açıklama yaptı.
Açıklamada, polis ve sağlık ekiplerinin gelen bir ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştığı ancak ağır yaralı halde bulunan adamın tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, olayı gören veya telefonla videoya çeken herkesin polise haber vermesini talep etti.

GRUPTAN AÇIKLAMA

Oasis grubundan yapılan açıklamada ise "Dün geceki gösteride bir hayranımızın trajik ölümünü duyduğumuz için şok olduk ve üzüldük. Ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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